Возгорание произошло 7 января в одной из многоэтажек на улице Леселидзе.

Ученики второго класса одной из школ города спускались на лифте с шестого этажа и почувствовали запах дыма. Они вышли на третьем этаже и сказали взрослым о том, что увидели внизу в шахте лифта огонь.

В это время подъезд начал заполнять дым. На вызов приехали пожарные. Они вывели с верхних этажей дома жильцов, прикрыв им лица масками. Огонь тушили три пожарных расчета, пишет газета «Прибой».

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