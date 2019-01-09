Возгорание произошло 7 января в одной из многоэтажек на улице Леселидзе.
Ученики второго класса одной из школ города спускались на лифте с шестого этажа и почувствовали запах дыма. Они вышли на третьем этаже и сказали взрослым о том, что увидели внизу в шахте лифта огонь.
В это время подъезд начал заполнять дым. На вызов приехали пожарные. Они вывели с верхних этажей дома жильцов, прикрыв им лица масками. Огонь тушили три пожарных расчета, пишет газета «Прибой».
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