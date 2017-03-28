В Геленджике снесут 40-летний недострой

В центре Геленджика готовят к сносу аварийное здание. Недостроенный 15-этажный дом стоит уже 40 лет.

Когда-то в нем планировали открыть санаторий, но в эксплуатацию так и не ввели. Позже здание облюбовали уличные художники и экстремалы. А вот местные жители такому недострою не рады. Говорят, и архитектурный облик портит, и небезопасно. Местные власти решили заброшенный дом разобрать. Для этого завезли специальное оборудование из Санкт-Петербурга. Завершить работы собираются к концу апреля.

На Кубани ведется жесткая борьба не только с долгостроями, но и с незаконно возведенными зданиями. За последние два года в крае не узаконили ни одного такого дома, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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