В Геленджике сняли запрет на купание в море

Его ввели после аварии на канализационной станции.

Пляжи от Толстого мыса до улицы Грибоедова, а также на территории пансионатов на Туристической и Маячной официально открыты для отдыхающих. Специалисты Роспотребнадзора завершили проверки, последние пробы воды показали: море чистое.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аварийная ситуация на канализационной станции города произошла 6 июля. В некоторых районах Геленджика отключили воду. Спустя четыре дня морское течение принесло к пляжам чистую воду. Это подтверждают санитарные врачи.

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