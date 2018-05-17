В Геленджике состоится конкурс вин Russian Wines Competition

Первый независимый международный конкурс российских вин стартует 25 мая. В течение трех дней эксперты оценят более 180 российских вин.

Вина будут дегустировать девять винных экспертов из восьми стран мира: Венгрии, Германии, Греции, Нидерландов, России, Франции, Чехии и Швеции. Винодельческую продукцию представят в четырех категориях: игристые вина, изготовленные резервуарным и традиционным методами, тихие белые вина и тихие красные вина.

Мастера будут оценивать вина по 100-бальной системе, используя специализированную электронную программу VinAgora International Wine Competition Evaluation Software. Все вина будут дегустироваться исключительно вслепую.

По итогам конкурса победители получат титул «Лучшее Российское Вино в 2018 году по версии Russian Wines Competition».

Одна из задач конкурса, который не является коммерческим, — это распространение экспертной информации о российских винах в мировом винном сообществе, сообщается на сайте организаторов конкурса.

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