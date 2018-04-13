В Геленджике создадут спортивный кластер

В ближайшие годы в микрорайоне Северном рядом с футбольным стадионом построят бассейн для занятий прыжками в воду, синхронным плаванием и водным поло, а также ледовый каток и школу со спортивным уклоном.

В администрации курорта прошло совещание с участием главы города Виктора Хрестина, президента Федерации водного поло России Алексея Власенко, инвесторов и проектировщиков. На встрече обсуждали вопросы строительства новых спортивных объектов и концертного зала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

По словам инвесторов, концертный зал позволит проводить разные по формату и направленности мероприятия — детские шоу, концерты российских артистов, выставки и спортивные мероприятия.

Менеджер проекта Николай Доронин отметил, что Геленджик обладает уникальным потенциалом, которого нет ни в одном курортном городе Черноморского побережья. По его словам, строительство новых точек привлечения туристов станет мощным импульсом в развитии курорта.

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