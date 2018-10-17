В Геленджике спасатели во время урагана пять часов несли сломавшего ногу туриста

Мужчина письменно поблагодарил сотрудников геленджикского отряда «Кубань-СПАС» за спасение.

Несчастный случай произошел с 32-летним жителем Сочи 8 сентября. Мужчина находился в горах между Джанхотом и Прасковеевкой, когда началась непогода. Он сломал ногу и не мог двигаться, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили мужчину с горы и вдоль береговой линии двигались около 4 км. Затем пострадавшего подняли по склону и передали бригаде скорой помощи.

«Чтобы вытащить меня из ущелья, им пришлось на веревках спускать меня с обрыва 20 м вручную, а потом нести по берегу, которого фактически не было. Все время была сильная волна, спасатели шли иногда по пояс в море и поднимали меня, чтобы я не вымок. Несли более пяти часов», — рассказал спасенный турист.

Пострадавший вышел из больницы и направил благодарственное письмо в ГУ МЧС России по краю.

«Хочу еще раз отметить их профессионализм, человечность, очень грамотный и вежливый подход», — написал сочинец.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник