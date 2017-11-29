В Геленджике специалисты подготовят городские фонтаны к зиме

Специалисты готовы перекрыть краны, как только уличный термометр зафиксирует минусовую температуру.

Консервация фонтанов на зиму — традиционная процедура. В городе около десяти крупных водных ансамблей. Чтобы осушить все, понадобится несколько дней.

Дольше придется поработать с центральным фонтаном на Лермонтовском бульваре. Там конструкция особой сложности и дорогое итальянское оборудование. Эту чашу накроют деревянным куполом и специальной пленкой, а также украсят иллюминацией.

«Чтобы эти архитектурные формы — фонтаны — выглядели так же достойно, нужно провести работы по декоративной подсветке. Чтобы у нас и в зимний период они выглядели так же прекрасно, как и в летний», — сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Геленджика Ирина Сычева.

Зимой рабочие проверят и почистят подземную систему коммуникаций. И уже в апреле фонтаны снова будут радовать всех, кто окажется на набережной и улицах Геленджика.

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