В Геленджике спустя три дня нашли 82-летнюю женщину, которая ушла за ежевикой

Ее искали в лесу на площади более 1 тыс. га.

Пенсионерка 22 августа вместе с родственниками отправилась в лес около села Архипо-Осиповка за ежевикой. В какой-то момент они разошлись, и спустя время родственники поняли, что женщина заблудилась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Сначала родные искали ее самостоятельно, за помощью обратились спустя сутки. На поиски пенсионерки отправились спасатели, полицейские, казаки, сотрудники сельской администрации, жители округа. С помощью двух квадрокоптеров были обследованы труднопроходимые места.

Обнаружили пропавшую около 8:00 25 августа.

«Когда женщину нашли, она лежала на земле совсем обессиленная, даже не могла разговаривать. Сейчас пенсионерка находится в больнице, ее состояние стабилизировалось», — рассказал глава администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа Демьян Кузьмин.

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