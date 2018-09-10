В Геленджике стартовал ежегодный форум по биотехнологиям «Биотехмед»

Форум продлится до 11 сентября.
Основные темы дискуссий мероприятия – цифровое здравоохранение, борьба с онкологическими заболеваниями, экспорт медицинских товаров. Сегодня состоится пленарная сессия по теме «Национальный проект «Здравоохранение»: ключевые направления и задачи».
Также участники обсудят подготовку кадров для фармацевтической и биотехнологической отрасли, тенденции развития медицинского туризма.
В рамках форума пройдет финал конкурса биомедицинских проектов «Стартап-ралли — 2018». Речь идет о разработках в области медицинских изделий, инновационной фармацевтики и цифровой медицины с позиции научной новизны, технологической инновационности и перспектив коммерциализации.
Финалисты получат квалифицированные консультации от представителей науки и бизнеса, а также возможность найти инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту