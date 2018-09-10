В Геленджике стартовал ежегодный форум по биотехнологиям «Биотехмед»

Форум продлится до 11 сентября.

Основные темы дискуссий мероприятия – цифровое здравоохранение, борьба с онкологическими заболеваниями, экспорт медицинских товаров. Сегодня состоится пленарная сессия по теме «Национальный проект «Здравоохранение»: ключевые направления и задачи».

Также участники обсудят подготовку кадров для фармацевтической и биотехнологической отрасли, тенденции развития медицинского туризма.

В рамках форума пройдет финал конкурса биомедицинских проектов «Стартап-ралли — 2018». Речь идет о разработках в области медицинских изделий, инновационной фармацевтики и цифровой медицины с позиции научной новизны, технологической инновационности и перспектив коммерциализации.

Финалисты получат квалифицированные консультации от представителей науки и бизнеса, а также возможность найти инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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