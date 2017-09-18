В Геленджике стартовала II Всероссийская GMP-конференция

Участие в мероприятии, посвященном актуальным вопросам российского фармацевтического рынка, принял вице-губернатор Сергей Алтухов.

Он отметил, что для Краснодарского края проведение конференции имеет важное значение.

«На Кубани работают сотни санаторно-курортных учреждений. Для соответствия современным требованиям к оздоровлению и лечению важную роль играет качество медицинских процедур», — подчеркнул Сергей Алтухов.

По его словам, сейчас на территории края лекарственные формы и материалы медицинского назначения производят более десяти предприятий. Одно из приоритетных направлений развития фармацевтической промышленности — реализация инвестпроектов по созданию импортозамещающих производств. Три проекта уже реализуют, также планируют создать фармацевтическое предприятие по выпуску инновационных фармпрепаратов и научно-образовательный центр по разработке импортозамещающих лекарств.

Еще один значимый проект — завод по выпуску одноразовых шприцев и инъекционных систем. Предприятие разместится в индустриальном парке в Восточной промышленной зоне Краснодара.

По мнению Алтухова, для дальнейшего развития отрасли важно начать проведение маркировки лекарств. Внедрение этой системы поможет решить целый ряд проблем, связанных с контролем качества, выявлением подделок и ценовым контролем.

«Стоит подумать о возможности выделения отечественных препаратов при маркировке. Ведь зачастую потребитель не знает о российских аналогах импортных лекарств, которые существенно дороже. Такая маркировка позволит выделить отечественных производителей на полках, дав потребителю дополнительную информацию, а также будет способствовать поддержанию качества выпускаемых изделий и защите от подделок», — сказал вице-губернатор.

GMP-конференция проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» и администрации Краснодарского края. В ней участвуют представители профильных государственных органов, специалисты фармацевтических производств — всего около 800 участников из России и зарубежья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник