В Геленджике стартовали праздничные мероприятия в честь Дня города

Курорту 25 августа исполнилось 187 лет.

Жители и гости Геленджика начали отмечать День города на Центральной площади курорта. Дети собрали большую праздничную открытку, проехали на велосипедах, после чего на главную сцену Геленджика вышли творческие коллективы.

Мероприятия прошли на разных площадках города. У кинотеатра «Буревестник» выступили поэты, на площади у входа в городской музей Геленджика выбрали самые яркие и необычные дамские шляпки, а в скверах «Хильдесхайм», «Нетания» и «Калифея» провели интерактивные программы, посвященные дружбе российского курорта с городами других стран мира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

В акватории Геленджикской бухты прошло театрализованное представление с участием гидроциклов.

В честь праздника открыли новый объект — бюст писателя Александра Грина. Его установили на набережной курорта в районе скульптурной композиции «Ассоль и Алые Паруса».

Развернулось несколько праздничных ярмарок: на набережной курорта от музея до площади имени Лермонтова и на площадке в районе комплекса «Сады морей» жители и гости города могли приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, а на Платановой аллее — сувениры и вкусные угощения.

Вечером на Центральной площади Геленджика жителям муниципалитета вручат знаки отличия, медали и свидетельства о занесении на Аллею трудовой славы, а также наградят победителей смотра-конкурса благоустройства.

Завершится праздник большим гала-концертом с участием творческих коллективов со всей России, певца Эда Шульжевского, а также фейерверком.

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