В Геленджике упавший со скалы камень пробил голову местному жителю

Инцидент произошел 24 июня около 19:00 на диком пляже.

Камень сорвался со скалы и упал на голову 45-летнему мужчине, который пришел порыбачить. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы.

«Я шел на рыбалку по участку с отвесной скалой, который расположен недалеко от маяка. В этот момент со скалы сорвался камень и ударил меня по голове. Слава богу, я не потерял сознание и сумел самостоятельно подняться наверх. Кровь лилась фонтаном. Меня увидели люди и вызвали скорую помощь. В больнице доктора диагностировали рвано-ушибленную рану, наложили швы», — рассказал мужчина.

Сейчас пострадавший находится на амбулаторном лечении, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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