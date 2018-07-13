В Геленджике установили контейнеры для сбора пластиковой тары

Они расположены в центральной части города, на улицах Шевченко, Советской и Сурикова.

Всего десять контейнеров.

«Хотелось бы обратиться к собственникам, а также гостям курорта. Чтобы они производили раздельный сбор мусора и поддержали нас в наших начинаниях», — сказал директор комбината по благоустройству Геленджика Давид Инашвили.

Увозят пластик по мере наполняемости контейнеров. Местные жители уже оценили нововведение.

— Это просто необходимо. Я очень довольна, что раздельно сделали.

— Нужно сортировать мусор, потому что мусор сгнивает. Перерабатывать мусор нужно обязательно.

Грамотная переработка мусора особенно актуальна для курортных зон Краснодарского края, где объем отходов летом увеличивается в несколько раз за счет гостей региона.

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