В Геленджике установили контейнеры для сбора пластиковой тары

Они расположены в центральной части города, на улицах Шевченко, Советской и Сурикова.
Всего десять контейнеров.
«Хотелось бы обратиться к собственникам, а также гостям курорта. Чтобы они производили раздельный сбор мусора и поддержали нас в наших начинаниях», — сказал директор комбината по благоустройству Геленджика Давид Инашвили.
Увозят пластик по мере наполняемости контейнеров. Местные жители уже оценили нововведение.
— Это просто необходимо. Я очень довольна, что раздельно сделали.
— Нужно сортировать мусор, потому что мусор сгнивает. Перерабатывать мусор нужно обязательно.
Грамотная переработка мусора особенно актуальна для курортных зон Краснодарского края, где объем отходов летом увеличивается в несколько раз за счет гостей региона.
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