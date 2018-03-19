В Геленджике установили стелу для фотографий

Она появилась в районе набережной на улице Крымской.
В районе стелы «Я люблю Геленджик» будет работать уличное радио. Реализацию этого проекта начали несколько лет назад. Благодаря радио жители и гости курорта будут узнавать интересные факты о городе, последние новости, слушать очерки о выдающихся горожанах.
В конце апреля на улице Крымской заработает новый фонтан. Он станет одним из самых больших в городе, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.
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