В Геленджике в 2017 году освоили более 1,2 млрд рублей инвестиций

Показатель увеличился в три раза по сравнению с прошлогодним.

Всего на курорте с начала года освоили более 1 млрд 249 млн рублей инвестиций. С этим результатом Геленджик вошел в тройку лучших муниципалитетов Кубани по показателю темпа роста инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям.

Отмечается, что развитие курортно-туристской инфраструктуры — это одна из приоритетных задач инвестиционной политики администрации города. Санаторно-курортный комплекс требует постоянного расширения гостиничной и курортной инфраструктуры, поэтому в этом направлении ведут наиболее активную работу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

В этом году за счет инвесторов в санаториях «Жемчужина моря» и «Красная Талка» отремонтировали жилые корпуса и благоустроили территории. Завершили строительство здания прачечной на территории городской больницы, закупили современное медицинское оборудование.

Еще несколько инвестпроектов находятся в стадии реализации. Рабочие строят вторую очередь гостиничного комплекса «Приморье», ведут реконструкцию бывшего детского оздоровительного лагеря «Знамя» в селе Кабардинка, начали строительство гольф-клуба.

В мэрии пояснили, что в пакете проектов Геленджика сейчас представлены шесть земельных участков и семь инвестиционных разработок. Некоторые из них представят на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году.

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