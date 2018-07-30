В Геленджике в 2018 году уже отдохнули почти 2,3 млн туристов

Примерно столько же отдыхающих к концу июля побывали в городе-курорте и в прошлом году.

Лидер по числу отдыхающих — Сочи. Олимпийская столица обошла «Белую невесту» на 1 млн человек. В этом году Сочи выбрали на 3% больше туристов.

В тройку лучших также вошла Анапа. В санаториях и здравницах детского курорта здоровье поправили 1,8 млн человек. Отметку с шестью нулями преодолел и Туапсинский район.

Поток туристов в 2018 году:

Сочи — 3 млн 350 тыс. человек

Геленджик — 2 млн 300 тыс. человек

Анапа — 1 млн 833 тыс. человек

Туапсинский район ­ — 1 млн человек

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