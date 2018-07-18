В Геленджике в 2021 году заработает новая система очистки сточных вод

На строительство очистных сооружений и глубоководного выпуска город получит 2 млрд рублей из казны государства. Еще 600 млн предусмотрено в региональном бюджете.

За работу инженеры и мастера возьмутся в следующем году, сейчас работа ведется на бумаге: разработаны план, проект и смета, определен проектировщик, получено заключение госэкспертизы.

Благодаря новым сооружениям фильтрации сточных вод море в Геленджике станет еще чище. Это оценят туристы. Власти страны и региона делают все для их комфортного отдыха. Миллионы людей выбирают город-курорт не только из-за моря, солнца и пляжей. Здесь можно поправить здоровье в местных санаториях, полюбоваться водопадами, погулять в горах, полакомиться вкусными ягодами. Одни из них скоро станут новым символом Геленджика.

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