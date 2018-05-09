В Геленджике в акции «Бессмертный полк» приняли участие 3 тыс. 200 человек

В городе-курорте и во всех сельских округах муниципалитета 9 мая прошла всемирная акция «Бессмертный полк».

Жители с портретами своих дедов и прадедов прошли по набережной города, центральным улицам Кабардинки, Архипо-Осиповки, Дивноморского, Пшады и Михайловского Перевала.

В самом Геленджике в акции памяти приняли участие более 3 тыс. 200 человек, причем это были не только жители курорта, но и гости. Колонна прошествовала по набережной от Стены Памяти до кинотеатра «Буревестник». Некоторые участники оделись в форму военных лет.

Как и в предыдущие годы, в колонне «Бессмертного полка» с портретом прошел глава Геленджика Виктор Хрестин. Движение сопровождалось аудиороликами с информацией о событиях и героях Великой Отечественной войны, а также песнями военных лет, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 580 тыс. человек.

В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек. В Анапе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 12 тыс. человек.

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