В Геленджике в автокемпинге мужчина зарезал жену и покончил с собой

11 мая в 12:49

Это произошло вечером 7 мая в районе села Архипо-Осиповка. Возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, в полицию позвонили отдыхающие и сообщили о том, что на территории автокемпинга обнаружены тела мужчины и женщины и с признаками насильственной смерти.

На место выехала оперативно-следственная группа. Тела осмотрели. На теле 35-летней женщины имелись ножевые ранения шеи, на теле ее 36-летнего супруга — огнестрельное ранение головы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. Следствие в качестве одной из версий рассматривает возможность убийства женщины ее супругом, который впоследствии совершил самоубийство. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжится.

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