В Геленджике в ДТП погиб 73-летний водитель

Авария произошла 15 февраля в 11:00 на пересечении улиц Луначарского и Маячной.

По предварительным данным, 73-летний водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу Skoda, за рулем которой находился 42-летний мужчина.

«В результате аварии водитель Toyota погиб, водителя и 46-летнего пассажира второй иномарки госпитализировали», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

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