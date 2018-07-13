В Геленджике в кафе «Голодная утка» нашли тело убитого мужчины

Следователи разыскивают свидетелей преступления, которое произошло 8 июля.

По данным следствия, около 1:49 в помещении кафе «Голодная утка» в селе Кабардинка обнаружили тело 45-летнего мужчины. Согласно результатам судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате тупой травмы головы в виде кровоизлияния под оболочки мозга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

В момент преступления в кафе находились несколько человек. Граждан, обладающих информацией о личностях этих людей, а также свидетелей преступления следствие просит позвонить по телефонам: 8 (999) 437-87-49, 8 (928) 208-83-57, 8 (918) 670-84-44.

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