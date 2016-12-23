В Геленджике в лесу заглох автомобиль с туристами

В Геленджике 22 декабря спасатели «Кубань-СПАС» нашли в лесу заглохший автомобиль с туристами.

На пульт оперативного дежурного спасотряда около 22:00 поступил сигнал от пострадавших с просьбой о помощи. Звонившие мужчины рассказали, что их машина заглохла в лесу между селами Адербиевка и Возрождение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели выехали в район горы Боцехур и организовали «прочесывание» лесного массива. В результате поисков в труднодоступном месте они обнаружили автомобиль с тремя мужчинами. Туристов спустили с горы в безопасное место, там их на машине уже ждали родственники. От медицинской помощи туристы отказались.

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