В Геленджике в новом сквере оборудуют скейт-парк

Зеленую зону благоустраивают в микрорайоне Северном на улице Солнцедарской.

В сквере разместят скейт-парк и детскую площадку. Рабочие высадят декоративные растения, установят фонари, лавочки и урны. Около нового сквера будут предусмотрены места для парковки автомобилей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба администрации Геленджика.

Строители уже выложили тротуарной плиткой дорожки и подготовили основание для фонтана. Общая площадь благоустраиваемой территории составит около 1 га.

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