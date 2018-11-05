В Геленджике во время парусной регаты из-за ветра яхты унесло в открытое море

Инцидент произошел 5 ноября. Самостоятельно добраться до берега не смогли экипажи десяти яхт.

«В акватории Черного моря в районе Геленджика при изменении ветра участников регаты стало относить от берега. Организаторами была дана команда о возвращении всех участников регаты на берег. Большинство экипажей самостоятельно добрались до берега. Однако десять лодок не смогли добраться до берега», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Патрульные катера, которые обеспечивали безопасность проведения регаты, подняли на суда участников регаты, которые не смогли самостоятельно вернуться. Также катера отбуксировали плавательные средств на берег. Все участники, согласно списку регаты, находятся на берегу. Ситуация находится на контроле МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Геленджикская регата» стартовала 2 ноября. Соревнования проходят до 8 ноября. В них принимают участие более 500 спортсменов в возрасте от десяти до 20 лет со всей России и ближнего зарубежья. Регата проводится в 28-й раз.

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