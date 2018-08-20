В Геленджике во время празднования Дня города проведут конкурс шляп

Конкурс женских шляпок состоится 25 августа.

Соревнования начнутся в 10:00 на площади у входа в Геленджикский историко-краеведческий музей. Регистрация участниц — с 9:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

А 26 августа в 17:00 на площади имени М. Ю. Лермонтова состоится развлекательная программа «Мой зонт — мое настроение». В рамках мероприятия выберут самые необычные зонты. В конкурсе смогут принять участие и мужчины, и женщины.

Самые яркие и креативные участники конкурсов получат подарки.

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