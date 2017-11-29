В Геленджике во время раскопок обнаружили древнюю постройку

Раскопки идут в селе Дивноморском на месте поселения, которое относится к I в. до н.э.

Древнее поселение поставили на государственный учет в 1996 году. Его долгое время оценивали как уничтоженное временем. Но осенью 2017 года здесь начали раскопки.

На месте поселения археологи обнаружили остатки постройки с каменным фундаментом. Ее размеры — около 100 кв. м — не имеют аналогов среди изученных памятников археологии подобного типа в Причерноморье.

Также археологи обнаружили остатки древних землянок, надземных жилищ, производственных комплексов, амфоры, бытовую керамику, предметы украшения и туалета, наконечники копий и дротиков, а также непогребенные человеческие останки.

Раскопками занимается «Кубаньохранкультура». По словам директора компании Евгения Зеленцова, часть жителей поселения составляли выходцы с северо-восточных Балкан — фракийцы, пишут «Кубанские новости».

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