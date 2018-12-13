В Геленджике возобновили поиски мужчины, пропавшего с яхты во время шторма

Спасатели продолжают искать мужчину, которого ночью 12 декабря смыло волной с судна.

«Поиски возобновили 13 декабря в 10:40. В море вышел катер с тремя спасателями», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 декабря в 10-15 м от берега нашли яхту «Вега», которая перевернулась во время шторма. На борту судна находились пять человек. Троих из них смыло волной в море, двое из упавших в воду смогли самостоятельно добраться до берега, местонахождение третьего пока не установлено.

Спасатели вечером 12 декабря из-за непогоды и наступления темноты приостановили поиски пропавшего с яхты.

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