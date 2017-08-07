В Геленджике ввели особый противопожарный режим

Он начал действовать 6 августа с 16:00.

Сейчас запрещено посещать леса и приезжать туда на машине вне специально оборудованных мест. Исключения составляют садовые товарищества, автокемпинги, базы отдыха. Особый противопожарный режим подразумевает запрет на разведение костров, сжигание бытового мусора и травы, использование мангалов и приспособлений для приготовления горячей пищи.

Гражданам нельзя бросать горящие спички, окурки, промасленную или пропитанную горючими веществами ветошь, бутылки, осколки стекла, стрелять из огнестрельного оружия, использовать пиротехнику, китайские фонарики. Жителям частных домов нужно установить емкости с водой или песком, иметь огнетушитель и шанцевый инструмент, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС объявило экстренное предупреждение по пожароопасности с 7 по 9 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил службам региона перейти на усиленный режим работы из-за жары.

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