В Геленджике вынесли приговор по делу об убийстве женщины, тело которой нашли в коллекторе

Суд в апреле вынес приговор женщине за похищение и убийство местной жительницы в июне 2017 года.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летней женщине. Ее признали виновной в похищении 51-летней местной жительницы и ее последующем убийстве. Суд назначил ей десять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике 9 июня в водосточном коллекторе у дороги в районе села Кабардинка обнаружили тело 51-летней женщины со следами насильственной смерти.

По данным СК, погибшая — жительница Новороссийска, она ухаживала за 91-летним пенсионером, который жил один. Во время расследования выяснилось, что к преступлению могут быть причастны 55-летняя дочь пенсионера и его 33-летняя внучка. Обе женщины — гражданки Украины, но уже три года к тому моменту жили в Новороссийске. Вечером 8 июня во дворе дома три женщины поссорились, в конфликт вмешался и пенсионер. Во время ссоры дочь пожилого мужчины насильно посадила 51-летнюю женщину в машину, за рулем которой была его 33-летняя внучка. После этого они уехали. В пути женщина задушила пострадавшую. Затем злоумышленницы бросили тело в коллектор, где его нашли на следующий день.

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