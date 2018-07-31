В Геленджике задержали 25 тонн зараженного винограда из Турции

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в партии винограда из Турции, поступившей в порт «Геленджик», карантинный объект — египетскую хлопковою совку.

Вес зараженной партии составил 25,39 т. Для предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов груз запретили к ввозу.

Египетская хлопковая совка может привести к 75-процентному снижению урожая ряда культур. Она повреждает более 80 видов растений из 40 семейств, в том числе хлопок, лен, земляной орех, джут, люцерну, клещевину, кукурузу, рис, табак, томаты, баклажаны, капусту, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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