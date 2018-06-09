В Геленджике задержали более 70 тонн абрикосов с мухами

Россельхознадзор остановил четыре партии опасных абрикосов из Турции, которые прибыли в порт Геленджика.
В них нашли живых средиземноморских плодовых мух и калифорнийских цветочных трипсов. Общий вес фруктов с вредителями, которые в РФ считаются карантинными объектами, превышал 70 т.
«В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений для недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации подкарантинный груз запрещен к ввозу», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Задержанны абрикосы подвергнут фумигации (обеззараживанию) либо возвратят отправителю.
В целом с начала текущего года в морских портах Краснодарского края задержали 15 партий зараженных карантинными вредителями абрикосов. Общий вес фруктов составил 253 т. Эти грузы прибыли в порты Кубани из разных стран мира, сообщает телеканал «360».
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