В Геленджике запретили запускать небесные фонарики из-за пожароопасности

На территории города-курорта действует пожароопасный период.

«В соответствии с п. 77 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 м от лесных массивов запускать в небо неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, запрещается», — говорится в сообщении.

Власти города призывают местных жителей и туристов проявлять бдительность и не допускать возникновения пожаров, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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