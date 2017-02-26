В Геленджике запустили часы обратного отсчета до 80-летия края

В Геленджике 26 февраля — за 200 дней до празднования юбилея Краснодарского края — запустили часы обратного отсчета.

Их установили на Центральной площади, рядом со зданием администрации. На торжественном мероприятии присутствовали глава Геленджика Виктор Хрестин, председатель городской думы Виктор Рутковский, представители казачества, общественных организаций, руководители органов ТОС, жители и гости курорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

На символическом табло отсчитываются дни, часы и минуты до празднования 80-летия со дня образования Краснодарского края. Там же установлен экран, на котором транслируются информационные сюжеты об истории Краснодарского края и о каждом из 44 муниципалитетов региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 80-летие образования края отметят в сентябре на Театральной площади. Кубанские творческие коллективы в 2017 году устроят гастроли в 44 муниципалитета к юбилею региона.

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