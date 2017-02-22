В Геленджике запустят часы обратного отсчета до 80-летия края

В Геленджике 26 февраля запустят часы обратного отсчета, посвященные 80-летию образования Краснодарского края.

Они начнут идти за 200 дней до празднования юбилея. Часы установят на центральной площади курорта, рядом со зданием мэрии. На табло будут отсчитываться дни, часы, минуты и секунды до праздника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Торжественная церемония запуска часов состоится в 10:30.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 80-летие образования края отметят в сентябре на Театральной площади. Кубанские творческие коллективы в 2017 году устроят гастроли в 44 муниципалитета к юбилею региона.

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