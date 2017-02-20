В Геленджике завершили второй этап газификации Архипо-Осиповки

В селе Архипо-Осиповка города Геленджика завершили газификацию микрорайона Санаторного.

Газификация села разбита на несколько этапов. Сейчас природный газ пришел в 22 многоквартирных дома (1174 квартиры) и более 60 частных домовладений Санаторного микрорайона.

На церемонии пуска газа присутствовали руководство города, сотрудники «Геленджикгоргаза» и жители Архипо-Осиповки. Местные жители зажгли символический факел, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале пуск газа совершили в поселке Кабардинка.

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