В Геленджике женщина маскировала наркотики под камни и ракушки

Суд вынес приговор 38-летней местной жительнице, которая распространяла запрещенные вещества на территории курорта.

Суд установил, что в течение 2018 года женщина, которая сама употребляла наркотики, покупала их в интернете, фасовала, а затем, замаскировав свертки под ракушки или камни, делала закладки, о которых сообщала заказчикам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Когда женщину задержали, при ней и в ее автомобиле нашли более 40 свертков и пакетов с синтетическими наркотическими веществами, а также многочисленные предметы, предназначенные для фасовки и маскировки закладок. В день наркодилер продавала от 40 до 60 доз.

Суд приговорил злоумышленницу к 14 годам в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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