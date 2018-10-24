В Геленджике женщина пыталась скрыться и на машине сбила пристава

В отношении должницы возбудили уголовное дело.

По решению суда женщина должна была выплатить 56 тыс. рублей в пользу физического лица. Неплательщицу вызвали на прием. Она приехала на машине.

Пристав сообщил должнице о намерении составить акт описи и ареста транспортного средства в счет погашения задолженности. Женщина села за руль и начала движение. В результате она сбила пристава, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Возбудили дело. Геленджикский городской суд Краснодарского края признал женщину виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Ей назначили штраф в 50 тыс. рублей.

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