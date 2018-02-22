В Геленджике женщина хранила в машине более 500 грамм наркотиков

Полицейские и сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 38-летнюю местную жительницу, когда она осуществляла тайные закладки на одной из улиц города.

В ходе личного досмотра задержанной и осмотра ее автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли различные вещества, расфасованные по полиэтиленовым пакетам. Проведенная экспертиза подтвердила, что все изъятое является синтетическими наркотиками общей массой свыше 0,5 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанная пояснила, что приобрела крупную партию запрещенных веществ в Интернете. В отношении подозреваемой возбудили несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере») и частью 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств… в особо крупном размере»).

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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