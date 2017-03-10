В Геленджикском дельфинарии рассказали о самочувствии афалины и ее детеныша

В дельфинарии Геленджика в феврале у афалины Сони родился детеныш.

Это не первое ее потомство. Соня уже зарекомендовала себя как заботливая мать. Сейчас малыш растет и набирается сил.

«Соня не принимает участия в тренировках. Она сейчас в декретном отпуске, у нее маленький дельфиненок. Дельфиненок устроен таким образом, что все время должен быть в движении, двигаться за мамой — кормиться. У него есть на носике такие усики, которые называются вибриссами. Дельфины с помощью этих вибрисс четко определяют свою маму», — рассказала начальник ветеринарного отдела Геленджикского дельфинария Марина Данилова.

Питается дельфиненок исключительно материнским молоком. Пол малыша еще не определили. Это можно будет сделать после того, как он решится подойти к тренеру, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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