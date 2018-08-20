В Геленджикском сафари-парке на свет появились больше десяти черепах

Пока они чуть больше фаланги пальца и обитают отдельно от взрослых сородичей и других животных.

От туристов новорожденных не прячут. Аквариум выставлен на всеобщее обозрение. На территории сафари-парка уже около десяти лет работает реабилитационный центр для средиземноморских черепах. Сюда жители и гости курорта приносят рептилий, найденных на трассах или в городе. Также в зоопарк попадают животные, изъятые у браконьеров и незаконных торговцев. Все они проходят лечение. Многих выпускают в естественную среду.

Греческая черепаха, обитающая на Западном Кавказе, занесена в Красную книгу. По данным экологов, на побережье Черного моря этот вид пресмыкающихся практически исчез. Связано это с одомашниванием рептилий.

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