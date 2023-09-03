В Германии поддержка правительства упала до рекордно низкого уровня

Число немцев, поддерживающих правительственную коалицию, достигло минимального уровня с выборов 2021 года.

Об этом сообщает издание “Bild” со ссылкой на результаты института Insa исследование.

Участников исследования спрашивали, проголосуют ли они за ту или иную партию на следующих выборах. По итогам опроса общий уровень поддержки правящей коалиции составил 38 процентов.

Блок христианских демократов и христианских социальных союзов остается самой популярной политической силой. . За них готовы проголосовать 27 процентов избирателей.