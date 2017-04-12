В Германии прогремели три взрыва перед матчем Лиги чемпионов

В Германии 11 апреля незадолго до матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» сработали взрывные устройства. Один игрок получил ранения. Игру перенесли на 12 апреля.

Взрывы произошли в Дортмунде около автобуса, на котором передвигались игроки команды «Боруссия». В результате происшествия получил ранения футболист Марк Бартра. Он был доставлен в близлежащую больницу. В связи с этим, как сообщается в твиттере футбольного клуба, матч Лиги чемпионов с представляющим чемпионат Франции «Монако» решено перенести на 12 апреля.

Остальные игроки не пострадали и находятся в безопасности, сообщает «Интерфакс».

Правоохранительные органы Дортмунда считают, что взрывы, произошедшие вечером рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия», были спланированным нападением на команду. Об этом представители полиции и прокуратуры сообщили журналистам на пресс-конференции, посвященной первым результатам расследования, пишет ТАСС.

«Риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня. Мы готовились к этому долгое время. Я не хочу предполагать, что это была террористическая атака. Все это расследуется. Мы хотим действовать осторожно. Расследование проводится на очень профессиональном уровне», — сказал глава полиции города Грегор Ланге.

В пресс-релизе полиции сообщили, что взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки. В немецкой прокуратуре сообщили, что на месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку, сообщает «РИА Новости».

По данным СМИ, автор письма, которое было найдено рядом с местом ЧП, заявил о своей ответственности за атаку на клубный автобус немецкой команды. Сейчас содержимое письма изучают специалисты, ведущие расследование по данному инциденту.

«Речь идет о намеренной атаке на «Боруссию». Правоохранительные органы рассматривают все версии случившегося», — сказал глава полиции города Грегор Ланге.

По предварительным данным, при атаке на автобус с футболистами были использованы серьезные взрывчатые вещества, пишет «Российская газета».

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