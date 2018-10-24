В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала

В Туапсинском районе сотрудники ГИБДД регулируют движение на дорогах.

Из-за поднятия уровня воды произошло подтопление придомовых территорий 35-45 домов на улицах Спорной, в переулке Строителей в селе Кривенковском, улиц Чилипси, Исакова, Центральной, Школьной, Заречной в селе Цыпка, улиц Богдана Хмельницкого, Клары Цеткин, Речной, Фрунзе в городе Туапсе. Разрушен мост между селом Цыпка и поселком Кирпичным, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники УГИБДД РФ по Краснодарскому краю просят водителей воздержаться от поездок в указанных направлениях, в связи с тем, что участки дорог полностью перекрыты до устранения последствий ЧС.

В связи с сильными и обильными атмосферными осадками в Туапсе объявлен общий сбор личного состава и введен план «Тайфун». Сотрудники полиции направлены на оказание помощи в эвакуации жителям в разные районы города. В дежурную часть информации о пострадавших не поступало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 октября в Туапсинском районе из-за ливней подтопило несколько ж/д станций. Из подтопленных домов эвакуируют людей. В Туапсе поток воды во время ливня разрушил бетонную стену.

В Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. За полдня в районе выпало около 110 мм осадков. В зоне возможного подтопления в Туапсинском районе находится 315 домов. Из-за подтопления ж/д путей в Туапсинском районе задержаны поезда.

По данным на 19:00 24 октября всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Всего эвакуировано более 160 человек.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали штаб. Об этом 24 октября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. В Туапсе из-за непогоды развернули оперативный штаб во главе с вице-губернатором Алексеенко.

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