В Гидрометцентре опровергли прогнозы об экстремально холодной зиме в России

Синоптики считают, что грядущая зима не будет аномально холодной.

«Прогноз на отопительный период не предвещает экстремально холодной погоды, экстремальных событий», — сказал директор учреждения Роман Вильфанд.

Он пояснил, что ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на «неназванных экспертов» о том, что в течение отопительного сезона возможны некие экстремальные события. Метеоролог подчеркнул, что расчеты российских специалистов таких прогнозов не дают.

«Вероятность наших прогнозов, научно подтвержденных, составляет порядка 60%. Это так, но не существует научного обоснования прогнозирования экстремальных холодов», — цитирует «Интерфакс» слова Романа Вильфанда.

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