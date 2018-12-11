В гимназии Краснодара прошел онлайн-урок

Участникам гимназии № 40 рассказали, как стать педагогом будущего. На занятии показали авторские разработки уроков: с помощью новых технологий, в игровой форме дети могли узнать профессию учителя с творческой стороны.

Урок прошел в рамках образовательного форума «Проектория». Разработка ярославских коллег уже на протяжении шести лет собирает более миллиона школьников по всей стране.

«Этот проект крайне важен, в этом году акценты расставлены немного по-другому. Проводится конкурс открытых онлайн-уроков среди учителей по теме профессиональной ориентации учащихся», — отметил заместитель министра образования науки и молодежной политики Краснодарского края Андрей Цветков.

В Краснодаре лекцию прослушали 80 старшеклассников. Форум будет проходить на протяжении трех дней. Серию уроков в Ярославле посетит и кубанская делегация.

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