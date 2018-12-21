В гимназии станицы Ленинградской открылся новый спортивный зал

До этого ученикам, чтобы сдать нормативы, приходилось идти несколько километров и пересекать автодорогу. В итоге урок стабильно начинался с опозданием.

Новое помещение получилось просторным — 350 кв. м. Есть тренерская, раздевалки, инвентарная, душевые.

«С появлением зала мы надеемся только на плюсы, потому что зал находится на территории школы. Мы не будем тратить время на хождение, а это безопасность. Мы будем больше времени заниматься физкультурой. Лучше будут результаты», — сказал учитель физкультуры гимназии станицы Ленинградской Сергей Садчиков.

Проектировщики предусмотрели галерею, которая ведет в спортивное помещение из главного здания гимназии, чтобы ученикам зимой не приходилось выходить на мороз. Строительство обошлось в 10,5 млн рублей — деньги выделили из краевого и местного бюджетов. Пока гимназисты готовятся к олимпийским рекордам, власти района планируют ремонт еще двух площадок.

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