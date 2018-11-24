В голосовании «Великие имена России» приняли участие более 56 тыс. кубанцев

В России продолжают выбирать имена для аэропортов. В Краснодарском крае голосуют за воздушные гавани Анапы, Сочи и Краснодара.

В краевой столице в лидерах голосования — императрица Екатерина II Великая. За нее отдали более 12 тыс. голосов. На втором месте — летчица Евдокия Бершанская, на третьей строчке — полководец Александр Суворов.

В Сочи приняли участие в конкурсе более 12 тыс. человек, там лидирует летчик-космонавт Виталий Севастьянов.

В Анапе проголосовало более 11 тыс. человек, большинство — за летчика Владимира Коккинаки.

Финальное голосование в проекте «Великие имена России» продлится до 30 ноября. Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения.

Итоги озвучат 5 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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