В Голубицком сельском поселении Темрюкского района избрали главу

Эту должность занял Владимир Супрун.

В станице Голубицкой 1 октября провели повторное голосование на должность главы поселения. В бюллетень были включены двое кандидатов. Это Олег Анабардиев и Владимир Супрун. При проведении голосования 10 сентября за них проголосовало большинство избирателей.

Выборы главы Голубицкого сельского поселения признали состоявшимися и действительными. За Анабардиева проголосовали 778 человек. Супрун набрал 1 тыс. 19 голосов.

Всего на территории Голубицкого сельского поселения в список были включены более 3,3 тыс. избирателей, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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