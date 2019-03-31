В горах Сочи пройдет турнир по фехтованию на рапирах

Он состоится 5-7 апреля на курорте «Газпром».

Борьба за «Кубок Галактики» объединит больше 200 спортсменов в возрасте 10 до 14 лет.

Зрителям необходимо приобрести прогулочный билет в кассе на нижней станции канатных дорог склона «Лаура». Чтобы попасть в гостиницу «Поляна 1389 Отель и Спа», где будет проходить турнир, необходимо выйти на горном приюте «Псехако», пройти пешком через площадь и спуститься по лестнице к отелю. Соревнования будут проходить в зале «Валдай» и в большом спортивном зале на четвертом этаже. Церемония открытия соревнований состоится 5 апреля в 18:40.

Гости, которые захотят научиться искусству фехтования, смогут познакомиться с организаторами Академии фехтования Авербуха и задать интересующие вопросы, сообщает пресс-служба ГТЦ «Газпром».