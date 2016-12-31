В горах Кубани и Адыгеи спрогнозировали лавиноопасность в Новый год

В горах Краснодарского края и Адыгеи в ночь с 31 декабря на 1 января синоптики спрогнозировали лавиноопасность.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавиноопасность возможна в горной местности на высоте более 1 тыс. м на Кубани и более 1,5 тыс. м в Адыгее. Однако в районах Сочи опасных явлений не ожидают.

В связи с этим объявлено экстренное предупреждение. Оно будет действовать с 18:00 31 декабря до 18:00 1 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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